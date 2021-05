ASSE - Mercato : un leurre de taille est tombé dans le dossier Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Romain Hamouma (34 ans) est un objet de désir ardent en cette fin de saison. Au repos jusqu’à mercredi après le bon nul ramené de Lille dimanche (0-0), le milieu offensif de l’ASSE est au centre des rumeurs du mercato depuis le début de la semaine.

But! vous a ainsi déjà fait savoir en premier que les choses bougeaient autour d’Hamouma, avant qu’on apprenne que l’OGC Nice faisait partie des clubs de L1 intéressés par son profil. « Nice désire Romain Hamouma ! Les échanges sont plutôt positifs. Nice aimerait bénéficier de son expérience pour encadrer la jeunesse niçoise », a ainsi glissé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

Lorient pas le plus actif pour Hamouma

L’insider, comme But! l’avait également annoncé lundi soir, a confirmé que le FC Lorient n’avait lancé aucune grande manoeuvre avec Hamouma malgré un intérêt avéré l’été dernier. « Oui l’été dernier mais plus rien depuis », a-t-il précisé. Néanmoins, ce mutisme ne veut pas dire que les Merlus ne sont pas intéressés par le profil du meilleur buteur de l’ASSE au XXIe siècle et ne tentera rien ces prochaines semaines pour devancer la concurrence. Le dossier est plus ouvert que jamais, même pour les clubs étrangers.

Lorient le piste aussi ou pas ? — Lamour Maxime (@LamourMaxime7) May 18, 2021

