ASSE - Mercato : un média tunisien confirme l'arrivée de Kechrida !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Les supporters de l'ASSE sont méfiants. Et surtout lorsqu'un joueur, annoncé dans leur équipe des semaines durant, tarde à signer son contrat au sein du club forézien. Personne n'a oublié l'épisode Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien annoncé certain chez les Verts et rejoignant finalement, après une intervention maladroite de Roland Romeyer, le club turc de Galatasaray.

Cette fois, et vous le savez en lisant notre site qui vous a dévoilé les tractations en exclusivité, il s'agit du latéral tunisien de l'Etoile du Sahel, Wajdi Kechrida. Il y a un mois, le joueur et l'ASSE avaient conclu un accord oral et non écrit. Avant que Kechrida évolue avec la sélection nationale, au même titre que Wahbi Khazri, et parte en vacances. Avant que certaines informations fassent également état d'une proposition plus intéressante financièrement d'un club turc.

Il n'en serait rien. En effet, et selon les informations du sérieux quotidien tunisien, La Presse, Kechrida est bel et bien en partance pour le Forez. "Outre Ellyes Jelassi pisté par l’ESS, le latéral de l’Union Sportive Monastirienne, Zied Machmoum, va bel et bien déposer ses valises à Sousse et remplacer Wajdi Kechrida, désormais partant chez les Verts de Saint Etienne."

Fin du feuilleton ?