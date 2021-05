ASSE - Mercato : un média tunisien confirme l'arrivée de Kechrida !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Il y a deux jours, nous vous annoncions que l'ASSE avait bien avancé sur le dossier du latéral tunisien, Wajdi Kechrida. International tunisien, et en fin de contrat à l'Etoile du Sahel, il semble bien que cet élément prometteur rejoigne, une fois la Coupe de Tunisie achevée (son équipe a récemment battu l'Espérance de Tunis), le Forez.

Voici en effet ce qu'on peut lire sur le site du média tunisien, La Presse.

"Et s’il y a un joueur qui est plus motivé que tous les autres, c’est bel et bien Wajdi Kechrida. Ce dernier qui va rejoindre l’AS Saint-Etienne une fois l’ESS achève l’épreuve de la Coupe de Tunisie, aspire à sortir par la grande porte. Une sortie en beauté, en joueur libre tout de même, ce qui ne renflouera pas les caisses du club. Et il n’est pas le seul puisque Mortadha Ben Ouannès s’apprête aussi à quitter l’ESS en joueur libre."