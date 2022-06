ASSE - Mercato : un milieu polyvalent débarque dans le groupe de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Nouvel entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles a décidé que la reprise aurait lieu le 27 juin. Il sait que le chantier sera énorme, entre les 14 fins de contrat et le traumatisme de la relégation, raison pour laquelle il a demandé à ce que plusieurs jeunes de la réserve soient opérationnels pour les premiers entraînements, en attendant d'éventuelles recrues. On apprend ce dimanche, via le site En Vert et Contre Tous, que ses dirigeants vont faire en sorte qu'un milieu polyvalent soit présent dans 22 jours.

Ce milieu, c'est Louis Mouton. Ce jeune joueur de 20 ans va signer un premier contrat professionnel de trois saisons avec l'ASSE. Il est présent au club depuis 2013 et sort, selon EVECT, d'un exercice durant lequel "il a crevé l'écran avec des prestations solides". Convoqué à plusieurs reprises à l'entraînement des pros ces derniers mois, aussi bien avec Claude Puel qu'avec Pascal Dupraz, Mouton va avoir l'occasion de montrer de quel bois il se chauffe, lui dont ses éducateurs disent qu'il est "prêt pour le niveau supérieur".

Selon les informations de @Site_Evect, Louis #Mouton va signer son contrat professionnel avec l'#ASSE.



Le milieu de terrain de 20 ans a joué 23 matchs sous Razik Nedder (N3), et était appelé régulièrement dans le groupe pro par C.Puel et P.Dupraz. pic.twitter.com/zqZv3lFUd4 — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) June 5, 2022

Pour résumer L'ASSE va faire signer un premier contrat professionnel au jeune milieu de terrain Louis Mouton (20 ans), auteur d'une grosse saison 2021-22 avec la réserve et que ses éducateurs présentent comme "prêt pour le niveau supérieur".

Raphaël Nouet

Rédacteur