ASSE - Mercato : un nouveau casse-tête se profile avec les gardiens

Après des mois d'indécision, l'AS Saint-Etienne semble enfin s'être trouvée un titulaire indiscutable pour le poste de gardien de but. Arrivé cet hiver de Valenciennes, Gautier Larsonneur a mis tout le monde d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce compartiment du jeu ne va pas causer du souci à Loïc Perrin durant l'intersaison. Car il va falloir faire partir plusieurs portiers parmi Etienne Green, Matthieu Dreyer et Boubacar Fall.

Les dirigeants auraient promis des départs

Et ce n'est pas tout ! Cette surpopulation au poste de gardien de but pourrait inciter un jeune à aller voir ailleurs. Selon le site Peuple Vert, le gardien de la réserve, Nabil Ouennas, s'est vu proposer un premier contrat professionnel par la direction. Mais il aurait décidé de la repousser il ne serait que le numéro cinq dans la hiérarchie. Les dirigeants l'auraient pourtant assuré que trois à quatre départs de gardiens (entre pros et jeunes) sont attendus pendant l'intersaison. Mais ça n'aurait pas suffi...

Mercato : L'embouteillage des gardiens empêche une signature professionnelle#ASSE



Malgré une proposition de premier contrat professionnel, Nabil Ouennas se dirige vers un départ de l'ASSE.



▶ https://t.co/D34XqVrwgD pic.twitter.com/0ScLHFxc5V — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) May 23, 2023

Pour résumer Entre Gautier Larsonneur, Matthieu Dreyer, Etienne Green et Boubacar Fall, l'ASSE possède quatre gardiens dans son effectif professionnel. Raison pour laquelle celui de la réserve, Nabil Ouennas, devrait refuser l'offre du club pour signer un premier bail pro.

Raphaël Nouet

Rédacteur