ASSE Mercato : un nouveau club s'incruste dans le dossier Mughe (OM)

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

On le sait depuis une semaine, l'ASSE s'intéresse à François-Régis Mughe, l'ailier camerounais de l'OM, en rupture de banc à Marseille. Le média Foot Normand indiquait que le Stade Malherbe de Caen était également sur le coup, mais au micro de France Bleu Normandie, Nicolas Seube, le coach caennais, a démenti son arrivée et c'est l'attaquant de Reims Amine Salama qui s'apprête à débarquer en Normandie, en prêt.

Dunkerque le veut aussi

L'ASSE semblait donc avoir la voie libre pour Mughe, mais le club forézien hésiterait maintenant à prendre un ailier ou un milieu offensif. De plus, Dunkerque frappe à la porte de l'OM, selon L'Equipe. "François Mughe cherche du temps de jeu et pourrait en trouver en L2 : Dunkerque et Saint Etienne sont intéressés par un prêt en cette fin de mercato" rapporte en effet le quotidien sportif ce mercredi. A suivre...

