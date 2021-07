ASSE - Mercato : un nouveau défi attend un ancien flop de Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Ces derniers jours, Nicolò Schira a affirmé que Bryan Dabo était sur le point de quitter Benevento pour rejoindre Altay SK. L'entraîneur du club turc, Mustafa Denizli, voulait absolument recruter l'ancien joueur de l'ASSE, qui n'a jamais convaincu que ce soit sous les ordres de Christophe Galtier ou d'Oscar Garcia.

En fin de contrat en juin 2022 avec Benevento, Dabo, qui a disputé 25 matchs de Serie A la saison dernière, a une valeur marchande de 1,2 million d'euros selon le site Transfermarkt.

C'est finalement à Rizespor qu'il s'est engagé pour un contrat de trois ans, plus une année en option. Son transfert en provenance de Benevento, relégué en Serie B, est estimé à un peu plus d'un million d'euros. Il avait aussi joué auparavant à la Fiorentina et à la SPAL.

Hoş Geldin Bryan Dabo 🔥 pic.twitter.com/rfEjF6YS7N — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 19, 2021