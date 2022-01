ASSE - Mercato : un nouveau frein émerge pour finaliser les dernières recrues

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Il reste moins un peu plus de cinq jours à l’ASSE pour finaliser deux recrues : un attaquant et un latéral gauche. Pour le premier cité, les dernières informations ne sont pas très bonnes. Si L’Équipe explique aujourd’hui que le dossier Vedat Muriqi est « au point mort », Sainté Inside semble briser les derniers espoirs dans ce dossier. « L’ASSE semble hors course dans le dossier Vedat Muriqi, explique le compte Twitter. La Lazio a une offre plus intéressante de Majorque (sur le dossier depuis la fin de semaine dernière) et le joueur privilégie l'Espagne à Saint-Étienne. Piste à oublier sauf improbable retournement de situation... »

Au sujet du latéral droit, Pascal Dupraz a fait savoir que la piste Marcel Tisserand était à oublier. « Ce n'est pas seulement pour raisons financières, ajoute Sainté Inside. Selon nos informations, le joueur ne veut tout simplement pas venir au vu du contexte sportif actuel, et ce malgré des relances quotidiennes de Dupraz. »

Ce point mérite d’être étudié puisqu’il pourrait représenter un nouveau frein au recrutement stéphanois. L’Équipe laisse en effet entendre que la situation sportive de l’ASSE ferait reculer les recrues potentielles des Verts cet hiver. Après Tisserand, Robert Beric serait également concerné même si But! ne confirme pas cette éventualité au sujet de l’international slovène. Pour le reste, on ne saurait trop conseiller aux Verts de s’imposer à Angers (20h) afin de démarrer un cercle vertueux.

