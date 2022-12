ASSE - Mercato : un nouveau gardien pisté par les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’ASSE veut fait un grand ménage en janvier. Selon Le Progrès, Laurent Batlles envisage bel et bien de remodeler le visage de son équipe lors de la seconde partie de saison et souhaite deux pistons et un attaquant.

L’arrivée d'un joker pour les derniers matchs de 2022 est envisagé, de même que l’enrôlement d'un gardien, selon les opportunités. En ce sens, l’ASSE serait favorable aux joueurs expérimentés et s’est déjà vu proposer Ionut Radu.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Inter Milan, le gardien roumain est actuellement prêté à Cremonese où il n’a pas convaincu. Selon Orange Sport, une autre piste se nomme Florin Niță (35 ans). En fin de contrat en juin 2023, le gardien roumain serait indésirable au Sparta Prague.