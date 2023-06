ASSE - Mercato : un nouveau joueur vend la mèche pour son arrivée chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après le jeune gardien de Toulouse, Issiaka Touré, un autre joueur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE. Il s'agit du jeune défenseur central d'Aubagne, Terry Elana.

"Heureux et fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel à l’ASSE"

"Heureux et fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel à l’ASSE. Je remercie ma famille, mes agents et mes proches", a écrit sur son compte Instagram le joueur de 21 ans, qui était également courtisé par d'autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Solide dans les airs, technique et serein dans les moments dans les moments chauds, Terry Elana portera donc le maillot de l'ASSE la saison prochaine. Mais que ce soit pour Issiaka Touré ou Terry Elana, le club du Forez n'a toujours pas officialisé leurs arrivées.

Fabien Chorlet

Rédacteur