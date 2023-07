ASSE - Mercato : un nouveau nom pour l'après-Krasso, Chambost poussé vers la sortie

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Sut Twitter, Mohamed Toubache-Ter a fait trois révélations concernant le mercato de l'AS Saint-Etienne, à l'arrêt pour le moment. La plus importante a pour sujet le remplaçant de Jean-Philippe Krasso, à la fois meilleur buteur et passeur des Verts en 2022-23. L'attaquant de Caen Alexandre Mendy est suivi mais l'insider assure : "Mendy est l'une des pistes mais rien de fait sur le dossier offensif. Ils ont une cible prioritaire et ça discute". Il y aurait donc un autre joueur dans le viseur de Loïc Perrin...

Une deadline fixée pour le recrutement

Au sujet de la lenteur des opérations, Toubache-Ter explique qu'il existe une date butoir pour réaliser des mouvements : "Une deadline a été fixée afin de récupérer des recrues… On verra ce que ça donne". Plus surprenant : selon lui, Dylan Chambost a été proposé à Guingamp ! Le milieu de 25 ans n'a certes pas répondu aux attentes pour son retour dans son club formateur, sortant du onze pendant trois mois lors de la deuxième partie de saison. Mais il n'a rien lâché et a réussi à se montrer décisif en sortie de banc dans le sprint final. Il avait à cœur de rester à Saint-Etienne pour s'y imposer. Ses dirigeants ne partagent pas cette opinion...

