ASSE – Mercato : un nouveau scenario renversant pour Mostafa Mohamed ?

l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le scénario avait été incroyable cet hiver, pour ne pas dire rocambolesque, avec son vrai faux transfert à l'ASSE et finalement un prêt à Galatasaray, alors quie les Verts, pourtant sans le sou, étaient prêts à verser 5 M€ à Zamalek. Et comme il était semble-t-il écrit que la saison de l'attaquant égyptien serait folle jusqu'au bout, voilà que son club et lui rêvent à nouveau de titre alors que Besiktas avait pris le large il y a quelques semaines.

8 buts en 15 matches pour l'Egyptien, le titre se jouera ce week-end pour Galatasaray

Hier, l'avant dernière journée a été marquée par la défaite surprise de Besiktas à domicile contre Karagumruk (1-2), malgré un but de l'ancien lyonnais Rachid Ghezzal, pendant que Fenerbahce chutait aussi chez lui contre le Sivasspor (1-2) de Max Gradel. Tout bénéf pour Galatasaray qui est allé s'imposer à Denizlispor (4-1) grâce notamment à un doublé de Mostafa Mohamed. Entré en jeu à la 58e, l'Egyptien, remplaçant depuis un mois après avoir enchaîné 5 buts lors de ses cinq premiers matches en Turquie, totalise désormais 8 buts en 15 matches de Super Lig. Tout se décidera ce week-end lors de la dernière journée pour le titre. Besiktas ne devance plus Galatasaray qu'à la différence de buts, alors que Fenerbahce est à 2 points. Au programme : Goztepe-Besiktas, Galatasaray-Malatyaspor et Kayserispor-Fenerbahce. Chaud, chaud, chaud !