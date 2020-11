ASSE – Mercato : un obstacle de taille se confirme pour le retour de William Saliba cet hiver

Loïc Perrin, sur le plateau de Telefoot, l'a encore confirmé hier soir. Oui, William Saliba tenait absolument à faire son retour à l'ASSE cet été. Un intérêt réciproque puisque Saliba était la meilleure garantie de pallier efficacement le départ de Wesley Fofana vers Leicester.

Finalement, pour quelques minutes, les Verts et Arsenal n'ont pas réussi à conclure le prêt d'un défenseur qui a refusé de rejoindre le Championship en prêt pour garder ses options ouvertes pour janvier. Et bien évidemment, comme nous vous le répétons depuis plusieurs semaines, la piste ASSE reste ouverte, d'autant que le besoin de renforts est criant chez les Verts.

Le salaire, un vrai problème pour les Verts

Néanmoins, pas certain que l'affaire soit aussi simple à conclure que cela. Parce que la concurrence devrait être beaucoup plus vive en janvier, déjà. Mais aussi et surtout parce que la question de son salaire se pose. Même si le Mirror relaie que Saliba pourrait faire un sacrifice jusqu'à 100 000 euros par mois pour retrouver du temps de jeu, comme il était déjà prêt à le faire cet été, le media anglais assure que même dans ces proportions, la question salariale reste « un vrai problème » pour l'ASSE. La situation financière du club ne laisse, il est vrai, que peu de latitudes au club stéphanois. Et les résultats sportifs récents n'incitent pas franchement à faire plus de folies...