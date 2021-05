ASSE - Mercato : un pari à la Krasso fait un appel du pied à Puel

La saison dernière, Claude Puel et les dirigeants stéphanois avaient flashé sur Jean-Philippe Krasso après un quart de finale de Coupe de France entre Epinal (National 2), où évoluait l'attaquant, et l'ASSE. Buteur ce soir-là mais également lors des tours précédents, le joueur avait gagné le droit de devenir professionnel. Seulement, la transition entre le quatrième échelon et la L1 a été un peu dure à digérer, si bien qu'il a été prêté au Mans (N1) en janvier. Mais des paris de ce type ne comportent que très peu de risques financiers pour des clubs endettés comme les Verts.

"Je veux aller jouer au-dessus"

C'est ce qui incite la cellule de recrutement stéphanoise a continué de prospecter dans les divisions inférieures. Elle y aurait coché le nom d'Andrew Jung, attaquant de 23 ans auteur de 21 buts et 4 passes décisives avec Quevilly-Rouen-Métropole, qu'il a contribué à faire monter en L2. Sous contrat avec Châteauroux, qui vient d'être relégué en National 1, Jung a fait part de ses objectifs à ActuFoot, lui qui se sait suivi par Saint-Etienne.

"Tout peut s’imaginer pour mon avenir. On sait comment est le foot. J’ai encore un an à Châteauroux mais moi je veux jouer au-dessus. On verra bien, il y a aura des discussions cet été pendant le mercato. C’est ouvert, on verra les propositions qui arrivent. Je suis quand même bien à QRM mais QRM ne peut pas m’acheter, ils le savent. Moi, je veux aller jouer au-dessus que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, tant que le projet est bon et le temps de jeu important."