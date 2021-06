ASSE - Mercato : un partant des Verts donne des indices sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Arrivé au centre de formation de l’AS Saint-Etienne à l’âge de 5 ans, Fael Ahmane va quitter le club du Forez cet été. Après 14 saisons passées chez les Verts, le latéral gauche de 18 ans ne s'est pas vu offert de premier contrat professionnel. Dans un entretien accordé à dzfoot, l'international U20 algérien est revenu sur son départ de l'ASSE.

"Cette décision de partir est commune aux deux parties. Je souhaitais voir autre chose après 14 saisons chez les Verts, et le club en a convenu également. Je ne retiens que le meilleur de mes années à l'ASSE. Les conditions de travail étaient vraiment excellentes et j'ai côtoyé de très bons formateurs qui m'ont permis de progresser chaque année, a-t-il confié avant de s'exprimer sur son avenir. J'ai la chance d'avoir, actuellement, d'ores et déjà pas mal de contacts, que ce soit en France ou à l'étranger. Je souhaite prendre le temps de décider du meilleur projet sportif pour la suite."

🎙 Interview | 🇩🇿 Fael Ahmane (Algérie U20 & Saint-Étienne): « Travailler dur pour faire honneur au maillot de notre pays et à l'ensemble des Algériens » https://t.co/hgZbpN9hgf — DZfoot (@DZfoot) June 19, 2021