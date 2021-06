ASSE - Mercato : un partenaire arrive d’Angleterre, les Verts développent un nouveau réseau

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Hormis l’OM, peu de clubs de L1 peuvent se targuer de suivre le rythme imposé par le PSG sur ce mercato. Le club de la capitale a lancé plusieurs hameçons et a déjà ferré le gros poisson Georginio Wijnaldum... en attendant Achraf Hakimi ? L’ASSE, de son côté, préfère prolonger ses pépites et prendre son temps pour recruter. Bernard Caïazzo ne le perd pas pour autant puisqu’il a développé un réseau à l’international : Global Football Alliance.

Crystal Palace, Krasnodar ou Villarreal adhérents

« Il s’agit d’une partenariat stratégique entre des clubs de 16 différents pays sans concurrence frontale qui aura pour but d’établir un réseau de recrutement et de scouting, résume Crystal Palace, adhérent au projet. Il sera aussi utile pour optimiser l’entraînement et les performances sportives, accroître les revenus et promouvoir l’innovation du digital à travers communications régulières, réunions et conférences. »

L'ASSE fait donc partie de ce projet d’envergure et rejoint des formations de prestige comme Villarreal, Medellin, Krasnodar, Melbourne Victory, Wolfsburg, Alkmaar ou encore Wadi Delga en Égypte. Ces nouveaux liens tissés aux quatre coins du monde pourraient se révéler utiles en périodes de transferts.

