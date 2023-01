ASSE - Mercato : un petit nouveau débarque à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE scrute tous azimuts cet hiver et les supporters ne s’en plaindront pas. Habitués à la léthargie depuis plusieurs fenêtres de transferts, ces derniers ont vu débarquer plusieurs recrues séduisantes en janvier.

Ce n’est sans doute pas fini puisque l’ASSE piste en Turquie l’ancien défenseur du FC Nantes, Papy Djilobodji (34 ans). Chez les jeunes, les Verts ne chôment pas non plus ! Selon Poteaux Carrés, le recrutement de la génération 2010 continue avec la signature d'un autre Accord de Non Sollicitation en la personne de Lohoré Gobe.

Après Paolo Freychet, Isaac Seydi, Howard Cuozzi, le duo de recruteurs Hamdane Karouni-Jean-Claude Anquetil aurait mis la main sur le jeune milieu de terrain de l'US Torcy, qui devrait débarquer à l'Etrat en 2025 pour la saison U16. Le site pro stéphanois rappelle que le club francilien a déjà vu passer des talents comme Randal Kolo-Muani ou encore Paul Pogba, tous deux désormais installés en équipe de France.