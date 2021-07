ASSE - Mercato : un point de chute pour un jeune en manque de temps de jeu

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’AS Nancy-Lorraine, qui a offert à Saint-Etienne l’un des plus grands joueurs de son histoire (Michel Platini), semble être devenue la plaque tournante des jeunes pousses vertes en quête de temps de jeu. Arnaud Nordin, Vagner, Makhtar Gueye ou encore Kenny Rocha Santos y ont tous fait un passage plus ou moins long afin de se révéler aux yeux du grand public. Un autre Stéphanois pourrait marcher sur leurs traces.

En effet, l’ASNL vient d’annoncer que le jeune attaquant Edmilson Correia (21 ans) était mis à l’essai. Le natif de Guinée-Bissau n’est pas utilisé par Claude Puel depuis un an et demi qu’il est en poste dans le Forez mais ça ne l’a pas empêché de le prolonger il y a dix jours. Il semblerait après coup que c’était pour pouvoir le vendre (un peu) plus cher, lui qui était au départ sous contrat jusqu’en 2022…

🆕 Le milieu de terrain offensif de Saint-Etienne Edmilson Correia (21 ans) est à l'essai. pic.twitter.com/eFW1BO9ukX — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) July 1, 2021