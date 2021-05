ASSE - Mercato : un premier courtisan arriverait pour Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

C'est le jeu du mercato. Qui va peu à peu prendre de l'ampleur et permettre aux rumeurs les plus folles de gagner du terrain. L'ASSE ne pourra y échapper, le club du Forez restant sur une seconde saison poussive et devant, sans doute, vendre des joueurs pour équilibrer des comptes dans le rouge.

En attendant, l'une des valeurs marchandes de l'équipe première, l'attaquant Denis Bouanga, fait la Une d'un quotidien sportif grec, Sportday. Ce dernier raconte que l'Olympiakos suit avec intérêt le joueur. Pour rappel, c'est à l'Olympiakos qu'évolue l'ancien joueurs de l'ASSE, Yann M'Vila, et c'est toujours de l'Olympiakos que provient, en prêt, l'actuel défenseur central des Verts, Pape Cissé.

A suivre.