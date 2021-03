ASSE - Mercato : un premier géant anglais bouge pour Gourna-Douath

Nous avons révélé, en début de soirée, que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont annoncé ce jeudi aux joueurs et au staff technique que le déficit s'élevait à 35 M€ actuellement. Et qu'il leur était demandé un geste de solidarité via une baisse substantielle des salaires pour les trois derniers mois de la saison. En attendant de savoir si les joueurs vont accepter de faire un effort, il semblerait que les Verts devront réaliser une nouvelle grosse vente l'été prochain pour remplir les caisses.

Le PSG également intéressé

Cela n'a pas échappé aux clubs anglais, qui savent depuis William Saliba (recruté par Arsenal en 2019) et surtout Wesley Fofana (Leicester, 2020) que le Forez regorge de pépites. Tout comme il ne leur a pas échappé que l'ASSE accepterait de céder sa pépite Lucas Gourna-Douath (16 ans) si un chèque de 25 M€ lui parvenait.

Eh bien, un grand de Premier League a déjà bougé ses pions pour le milieu de terrain ! Ce club serait Chelsea. Désormais dirigé par Thomas Tuchel, qui connaît bien la Ligue 1 pour y avoir officié pendant deux ans et demi au PSG, le club londonien n'aurait aucun mal à verser la somme attendue par l'AS Saint-Etienne. Le Daily Star, qui a sorti l'information, assure que le Paris-Saint-Germain lorgnerait également le milieu box to box.