ASSE - Mercato : un premier transfert à 10 M€ pour lancer la vente du club ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Saint-Etienne, Aïmen Moueffek n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation de contrat des dirigeants stéphanois. Derrière Mahdi Camara, Yvan Neyou, Lucas Gourna-Douath ou encore Zaydou Youssouf dans la hiérarchie au milieu de terrain, le joueur de 20 ans est mécontent de son temps de temps avec Claude Puel et s'interroge sur son avenir.

Comme nous l'avions révélé sur But! Football Club, le Napoli, actuel cinquième de Serie A, s'intéresse à Aïmen Moueffek, à qui il reste donc un peu plus d'an de contrat. Des informations confirmées par le média italien de La Gazzetta dello Sport, qui explique que le jeune milieu des Verts serait particulièrement apprécié les dirigeants napolitains. Du côté de l'ASSE, on pourrait se montrer gourmand en vue de la vente annoncée du club. « Moueffek ne sera pas facile à acheter. L’ASSE pense qu'il a d'excellentes perspectives et demandera environ 10M€, si ce n'est plus », glisse Oscar Damiani, intermédiaire sur le mercato entre la L1 et la Serie A.