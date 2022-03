ASSE - Mercato : un premier transfert bientôt conclu chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il est sans conteste LA bonne surprise du mercato hivernal des Verts. Prometteur, mais blessé récemment contre Troyes, et dont on ne sait si il pourra de nouveau être appelé par Pascal Dupraz avant le terme de la saison. Lui, c'est Falaye Sacko, arrivé du Portugal et du club de Guimaraes sous forme de prêt.

Si l'on se fie au média portugais, Ojogo, l'ASSE n'a aucune intention de laisser repartir le latéral droit. Et aurait déjà avisé les dirigeants du club portugais de leur intention de l'acheter définitivement. Reste tout de même à savoir si les Verts vont se maintenir et si les moyens financiers seront suffisants.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

ÇA VA BOUILLIR ! 🥵

ASSE 🆚 OM promet d'enflammer le Chaudron samedi soir ! 🔥

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/KTTrWn89YS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 29, 2022

Pour résumer Blessé au genou lors du match contre Troyes, le latéral de l'ASSE, Falaye Sacko, n'est pas certain de pouvoir rejouer avant le terme de la saison. Reste que les dirigeants de l'ASSE aimeraient le voir prolonger l'aventure dans le Forez.

Benjamin Danet

Rédacteur