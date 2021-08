ASSE - Mercato : un prêt surprise à envisager ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Voilà plusieurs mois que les supporters de l'ASSE attendent de lui qu'il réponde présent. Ou plutôt qu'il confirme la confiance placée en lui par Claude Puel et qu'il marque des buts. On parle ici de Charles Abi qui, regrettable évidence, ne parvient même plus à s'imposer en qualité de titulaire. Raison de plus pour aller voir ailleurs ?

Selon une information donnée par le Télégramme de Brest, le club de Ligue 2, l'En Avant Guingamp, aurait ciblé Abi pour un prêt cette saison. Uniquement si l'EAG arrive à se débarrasser d'un autre attaquant d'ici demain soir minuit. Dans le Forez, et faute de solutions, Claude Puel ne permettra pas un prêt si l'ASSE ne parvient pas à recruter un véritable numéro neuf.

En somme, Abi en Bretagne, ce n'est pas gagné...