ASSE - Mercato : un prétendant à vite oublier pour Wesley Fofana ?

Les rumeurs s'accumulent et les chiffres gonflent. Tel est le quotidien des supporters de l'ASSE depuis plusieurs jours au sujet du Mercato de leur défenseur central, Wesley Fofana. Courtisé par Leicester, qui serait prêt à mettre paraît-il 30 millions d'euros dans la balance et même prêter un de ses joueurs aux Verts (un international anglais), le Marseillais serait également suivi par un autre club de Premier League, West Ham. Information donnée hier par un journaliste de Sky Sports.

Fofana une priorité, vraiment ?

Renseignements pris, on peut douter de l'intérêt des Hammers. Qui, comme de nombreux clubs, voit ses pistes décryptées dans la presse anglaise. Or, et c'est le Daily Mail qui l'assure, le nom du Stéphanois n'apparaît absolument pas dans la short-list de l'entraîneur des Hammers, David Moyes.

Si ce dernier souhaite bel et bien acquérir un défenseur central, quitte à dépenser 35 millions d'euros, il semble que sa priorité ait pour nom l'Italien de la Juventus Turin, Daniele Rugani. Et que le plan B n'est toujours pas Fofana, mais Craig Dawson qui évolue actuellement à Watford. Deux joueurs également courtisés par Newcastle.