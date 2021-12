ASSE - Mercato : un problème majeur complique la venue de Mateta

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Avéré, l’intérêt de Saint-Etienne pour Jean-Philippe Mateta ne s’est pas encore matérialisé par un accord. Et pour cause, selon Foot Mercato, les négociations se heurtent, sans surprise, à un problème financier. On sait que les Verts ne bénéficient pas de moyens conséquents, même si le président exécutif, Jean-François Soucasse, a assuré qu’un effort serait fait en janvier pour renforcer l’effectif.

D’après Foot Mercato, les Verts ne pourraient prendre à leur charge que 30% du salaire de l’ancien Lyonnais, estimé à 180.000€. Or, jusqu’à présent, Crystal Palace, où il a été prêté pendant cette première partie de saison, prenait la totalité à sa charge.

Mayence, avec qui il est sous contrat, aimeraient que les Verts en fassent de même. Les négociations continuent donc mais les deux positions sont pour le moment éloignées. Heureusement, il reste du temps d’ici le 31 janvier, jour de clôture du marché hivernal !

🚨Update : Le dossier Jean-Philippe Mateta 🇫🇷 à l'#ASSE est pour le moment compliqué.



• Les Verts ne peuvent réaliser qu'un prêt gratuit et une prise en charge du salaire à hauteur de 30%. https://t.co/vB3ycc9ul2 pic.twitter.com/tqYSmKlUV4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 21, 2021