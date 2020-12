ASSE – Mercato : Un recalé de Puel a vraiment pris une autre dimension

L'été dernier, l'ASSE a transféré Franck Honorat au Stade Brestois pour 5 M€. Un montant qui pouvait paraître assez élevé pour un attaquant qui n'aura pas inscrit le moindre but en une saison sous le maillot vert. Mais à 24 ans, le Toulonnais, qui n'était pas vraiment un titulaire chez les Verts malgré la présence de Claude Puel, qui l'avait lancé dans le grand bain du côté de Nice, à 17 ans, a réalisé une très bonne première partie de saison avec Brest.

Auteur de 4 buts, dont un splendide face aux Verts, le mois dernier, Honorat figure dans l'équipe type de l'agence Opta pour la première partie de saison, en L1. Avec cette stat : il est le joueur qui affiche le plus haut différentiel entre ses buts marqués et ses Expected Goals en Ligue 1 cette saison (+3.4 ; 4 buts marqués, 0.6 xG). De quoi justifier son transfert et laisser quelques regrets chez les Verts...