ASSE - Mercato : un recalé de Puel fait encore parler de lui

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Flop du mercato d'hiver à l'ASSE, où il n'a pas inscrit le moindre but en six matches, Anthony Modeste retrouve des couleurs depuis son retour à Cologne. Opéré d'une pubalgie au printemps, l'attaquant a même été élu meilleur joueur du mois d'août par le club allemand, lui qui a fait trembler les filets à deux reprises et délivré une passe décisive en août... avant de marquer son 3e but de la saison à Fribourg (1-1), puis un 4e but en 5 matches ce week-end contre Leipzig (1-1), d'une frappe du droit en lucarne !

Gueye puissance 4

A l'instar de Modeste, Makhtar Gueye, cédé à Ostende à l'été 2020 pour 1 M€ par l'ASSE, a inscrit son 4e but de la saison ce week-end, face à Wiljrik (3-1), sur penalty. Le Sénégalais (23 ans) avait inscrit 13 buts avec le club belge la saison passée.