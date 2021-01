ASSE – Mercato : un recalé de Puel n'a pas dit son dernier mot

Dans un entretien accordé au site Poteaux Carrés, Mickael Nadé, prêté cette saison par l'ASSE, s'est réjouit de retrouver du temps de jeu en National avec Quevilly-Rouen. « Je suis content d’être à QRM et de ne plus avoir les blessures qui m’ont perturbé à Sainté, a confié le défenseur. À l’ASSE, j’ai eu plusieurs déchirures aux ischios, une grosse entorse. J’en ai un peu bavé mais aujourd’hui je savoure d’être en plénitude de mes moyens physiques. Je pense aussi qu’il y a eu une prise de conscience et la maturité est venue avec ».

« J'attends mon heure »

De quoi lui ouvrir de nouveaux horizons avec l'ASSE, où il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine ? « Chacun son heure. Je suis patient. Si je dois jouer à Saint-Etienne, je vais jouer. J’attends mon heure. C’est l’ASSE qui va décider. Je prends étape par étape. Je suis à QRM, je me concentre sur ce club, j’essaie d’apporter le maximum à cette équipe. On verra en fin de saison. En tant que compétiteur, on vise toujours à jouer au plus haut niveau. Jouer avec l’ASSE, mon club formateur, à la base c’est mon premier souhait. Mais on n’en est pas là, je me focalise sur la saison en cours. À la fin de mon prêt on fera le point. »