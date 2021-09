ASSE - Mercato : un recalé de Puel s'illustre encore

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

On n'arrête plus Makhtar Gueye ! Auteur d'un super début de saison, l'attaquant sénégalais a inscrit un doublé pour Ostende ce week-end face à Anderlecht (2-2). Ses 5e et 6e buts de la saison. De quoi laisser des regrets à l'ASSE, qui l'avait laissé partir pour 1 M€ en Belgique à l'été 2020 malgré un prêt plutôt convaincant du côté de Nancy (L2). Une décision de Claude Puel, qui ne croyait pas en lui.