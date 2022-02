ASSE - Mercato : un recalé hivernal de Dupraz brille loin du Forez

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Dernier joueur à avoir quitté l'ASSE cet hiver après Ignacio Ramirez, Jean-Philippe Krasso et Alpha Sissoko, Stefan Bajic est revenu sur son départ dans La République des Pyrénées. « Le mercato était terminé et dans mon esprit tout était clair : j’avais en tête de rester à Saint-Etienne jusqu’à la fin de saison, a-t-il confié. Mais Alex Ollieros s'est blessé contre Nîmes. Le lendemain, le directeur général de Saint-Etienne m’a appelé pour me dire que Pau était intéressé. J’ai vu ça comme une opportunité. Pour moi, jouer, c’est le plus important. À Saint-Etienne, ce n’était pas le plan pour moi. Je suis né à Sainté, j’étais à l’ASSE depuis ma première licence en U7. C’est particulier bien sûr de quitter mon club de toujours. J’ai quitté ma famille, mes amis et je découvre quelque chose de nouveau. Mais je ne suis pas inquiet, je vais très vite m’adapter. Ça pimente un peu ma vie. J’ai été très bien accueilli, je sens que c’est une famille. »

« Un choix sportif »

Longtemps considéré comme l'avenir de l'ASSE au poste de gardien de but, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, Bajic quitte donc son club formateur par la petite porte, à 20 ans. En 12 matches avec les pros, il n'aura connu que deux fois la victoire, en Coupe de France, face à Lyon-Duchère (1-0) et Jura Sud (4-1)... « Je remercierai toujours Saint-Etienne qui m’a formé en tant que joueur et en tant qu’homme, a-t-il confié. Ce club m’a donné du temps de jeu et je ne peux que l’en remercier. Maintenant j’ai fait un choix sportif et je l’assume. Je viens à Pau pour engranger des matches, donner le maximum et faire les plus belles performances possibles. On m’a proposé du temps de jeu en Ligue 2, j’ai foncé. Peut-être que ça pourra m’aider pour l’équipe de France Espoirs. Mais si j’ai dit oui quand le coach Didier Tholot m’a appelé, c’est pour jouer le week-end, ne pas m’arrêter aux entraînements. Les matches de L2 seront aussi durs que ceux de L1, il faut faire preuve d’humilité. La différence de niveau ne me perturbe pas, il faut juste être bon. »

Deux clean sheets et deux victoires pour Bajic avec Pau

Devenu n°3 chez les Verts avec l'arrivée de Paul Bernardoni, Bajic savait qu'un retour en réserve l'attendait s'il était resté à Saint-Etienne jusqu'à la fin de son contrat, lui qui avait été un peu trop gourmand aux yeux des dirigeants pour prolonger, il y a quelques mois. A Pau, un nouveau challenge l'attend. « Avec une ferveur populaire moins importante, ça sera un autre contexte à Pau qu’à Sainté, soutient-il. À Saint-Etienne, il y avait une pression populaire car c’est un club mythique. Mais de la pression, il y en a aussi à Pau. Et partout où on va. Pour moi, elle y sera en tout cas parce que je suis un compétiteur. Je vais chercher à travers mon exigence au quotidien à être le plus performant possible. Je suis jeune mais j’ai un peu d’expérience à travers le nombre de matches que j’ai pu jouer en pro, les convocations en équipe de France jeunes, les JO de Tokyo. J’ai acquis un certain bagage, le but est de l’exploiter au maximum et de le mettre au service du collectif. Je suis un gardien explosif avec de bonnes jambes et bon sur sa ligne. » Des qualités que Bajic a démontrées d'entrée puisqu'il était titulaire lors de la victoire de Pau à Dijon (1-0), puis face à Caen (1-0), avec deux clean sheets à la clé. Les premiers de sa carrière professionnelle après celui réalisé avec les Verts à Lyon-Duchère (1-0) en Coupe de France. Son aventure avec l'équipe de Didier Tholot, remontée à la 9e place de la L2, commence donc de fort belle façon.