ASSE - Mercato : les Verts poussent pour avoir un attaquant du Stade Rennais en prêt

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Le réveil est doux pour les Stéphanois qui ont réussi à officialiser deux nouveaux joueurs dans la journée d'hier, mais l'ASSE n'a pas le temps de se reposer et envisage déjà une sixième recrue. Alors que le dossier Nicolas de Préville est en stand-by, Laurent Batlles et Loïc Perrin recherchent toujours un numéro 9 et ont trouvé une cible au Stade Rennais.

Matthis Abline ciblé par les Verts

Matthis Abline, 19 ans, est la nouvelle piste mercato de l'AS Saint-Étienne pour renforcer un poste qui n'offre pour le moment pas assez de garanties. Selon les informations de Gael B. sur Twitter, le board stéphanois aimerait se faire prêter le jeune attaquant du Stade Rennais pour rester dans la continuité de leur projet de recrutement à bas coût. Prêté au Havre la saison passé, le jeune buteur a réussi 6 très bons mois pour sa première expérience en Ligue 2 avec 6 buts et 3 passes décisives en 16 matches.

Un nouveau profil en attaque

En plus de renforcer le poste, Abline offrirait une alternative tactique en apportant un profil nouveau à Laurent Batlles. 1m75, vif, à l'aise techniquement et doté d'une bonne vision de jeu, le Rennais se démarque du registre de Charles Abi et Jean-Philippe Krasso par ses caractéristiques. Affaire à suivre...