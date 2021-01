ASSE - Mercato : un retour choc pour les Verts après le derby, retour de flamme pour Mohamed !

L’ASSE est dans le creux dans la vague et cela commence à durer. Dans les choux depuis des semaines, les hommes de Claude Puel ont ramassé une peignée contre l’OL qui fera date dimanche à Geoffroy-Guichard (0-5). Surtout, les supporters ne semblent plus tolérer de voir leur club sali par autant de désillusions sportives. Une banderole a ainsi accompagné le retour des Verts à l’entraînement : « Une nouvelle humiliation à Sainté; où sont vos couilles et votre fierté ? »

Buisine toujours en action pour Mohamed

En parallèle, le dossier Mostafa Mohamed a connu un énième épisode ce mercredi matin. Alors que l’attaquant égyptien de Zamalek n’a pas encore signé à Galatasaray, Peuple Vert assure que rien n’est terminé avec l’ASSE ! « Même si ça fait un peu réchauffé, ce n'est pas encore terminé, assure le site pro stéphanois. Buisine discutait toujours aux dernières nouvelles (ce matin) et le joueur voulait toujours rejoindre les Verts... »