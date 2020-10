ASSE - Mercato : un signal inquiétant venu du Stade Rennais pour Niang

Depuis hier soir, les supporters de l'ASSE vivent dans l'attente. Leur club s'est mis d'accord avec le Stade Rennais pour le prêt de l'attaquant Mbaye Niang sans option d'achat. Les Verts sont aussi d'accord contractuellement avec le joueur, qui verra son salaire pris pour partie en charge par le SRFC. Même le problème de primes qui l'opposait à sa direction a été réglé. Sauf que le joueur hésite et était, selon son président, Nicolas Holveck, en phase de réflexion.

Il pourra jouer la C1 avec le Stade Rennais

Mais un signal inquiétant vient d'arriver de Bretagne, qui laisse à penser que Niang a finalement refusé de s'engager avec l'ASSE. A moins que ce ne soient les Rouge et Noir qui en ont eu marre de patienter. Ce signal, c'est son inscription sur la liste transmise par Rennes à l'UEFA pour la Champions League. Si le SRFC était persuadé que son joueur allait partir, il ne l'aurait pas inclus dans le groupe pour la C1.

Alors, fin de la piste Mbaye Niang à l'AS Saint-Etienne ? C'est d'autant plus probable que Claude Puel voulait voir le joueur arriver au plus vite du côté du centre Robert-Herbin. Plus ça traîne, moins c'est bon signe…