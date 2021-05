ASSE – Mercato : un stoppeur passé par la Juve et l'OL pour remplacer Cissé ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Si Claude Puel aimerait bien conserver Pape Abou Cissé (prêté sur la deuxième partie de saison par l'Olympiakos), il est probable que l'ASSE revienne à la raison concernant le stoppeur sénégalais dont l'option d'achat (supérieure à 10 M€) rend le transfert très compliqué. Faute de moyens, Saint-Etienne va devoir jouer très serré.

La piste Yoan Severin

Alors que les noms d'Edgar Ié (Trabzonspor), Andreaw Gravillon (prêté par l'Inter Milan à Lorient), Cédric Hountondji (Clermont) ou Ismaël Doukouré (VAFC) circulent, une nouvelle piste émerge en Suisse. Selon Actufoot, l'ASSE suivrait avec attention les performances de Yoan Severin (Servette FC, 24 ans).

Formé à l'OL mais également passé par l'ETG, la Juventus et Zulte-Waregem, le stoppeur de 24 ans s'est fait un nom en Super League suisse où il évolue depuis 2018 (57 apparitions). Polyvalent et capable d'évoluer également latéral gauche, Severin est sous contrat jusqu'en juin 2023 et estimé à moins de 1 M€ par le site Transfermarkt (600 000€). Actufoot explique que deux autres clubs français sont sur les rangs pour accueillir l'ex international U20 tricolore.