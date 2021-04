ASSE - Mercato : un stratagème pour forcer la main aux Verts éventé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

En début de soirée, France Bleu a annoncé que le Racing Club de Lens avait trois joueurs dans le viseur cet été, dont le Stéphanois Yvan Neyou. Une information surprenante dans la mesure où le milieu de terrain franco-camerounais est devenu un joueur majeur de l'ASSE en très peu de temps, lui qui a été prêté l'été dernier par le Sporting Braga, où il jouait en réserve, avant d'être définitivement transféré deux mois après pour 400.000€ dans le Forez.

L'ASSE veut déjà prolonger Neyou

Désormais sous contrat jusqu'en 2024 avec l'ASSE, Neyou est un pilier du onze de Claude Puel. L'imaginer quitter le Forez pour Lens est improbable mais France Bleu assurait que les Sang et Or seraient prêts à mettre entre 5 et 10 M€ pour convaincre les Verts de laisser filer le joueur. Et comme les comptes stéphanois sont dans le rouge…

Cependant, l'insider Mohamed Toubache-Ter vient d'annoncer que cette rumeur n'était en réalité qu'une manœuvre de l'agent de Neyou, qui n'est autre que le genre de Claude Puel, pour obtenir une prolongation. Il y a deux semaines, But! avait expliqué en exclusivité que le manager voulait de nouveau prolonger le Camerounais, alors qu'il y a d'autres dossiers a priori plus urgent. Ceci expliquerait sans doute cela…