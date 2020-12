ASSE – Mercato : un tournant décisif dans le dossier William Saliba ce samedi ?

Dans quelques jours, le Mercato hivernal va ouvrir ses portes, et l'ASSE aimerait dans ses rêves les plus fous en profiter pour obtenir trois arrivées. Un buteur, un milieu de terrain et un défenseur central apporteraient une aide précieuse à Claude Puel.

Si les quêtes d'un numéro 9 et d'un milieu restent floues, la priorité semble identifié assez clairement au piste de défenseur central. Après loupé son retour pour quelques minutes au début du mois d'octobre, l'ASSE aimerait accueillir William Saliba en prêt, lui qui est en situation d'échec avec Arsenal.

Arteta viré, Saliba relancé ?

Un dossier moins simple qu'en octobre puisque entre temps, plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, alors que le perspective d'un prêt en Premier League pour s'habituer aux joutes anglaises est aussi dans l'air. Mais tout cela pourrait être balayé de la main à partir de ce soir. Arsenal, en grosse difficulté ces dernières semaines, affronte Chelsea dans un derby brûlant. Et nombre d'observateurs, dont l'Equipe, estiment qu'en cas de nouvelle contre-performance, Mikel Arteta pourrait rapidement être poussé vers la sortie.

Un changement de coach qui modifierait forcément la donne. Si Mikel Arteta ne compte pas franchement sur un Saliba qu'il n'estime pas encore au niveau de la Premier League, son successeur pourrait bien en décider totalement autrement... et ruiner avec lui les espoirs des Verts.