ASSE - Mercato : un transfert historique en vue chez les Verts ?

L’ASSE n’a pas encore terminé son recrutement hivernal et continue de travailler sur l'arrivée d'un milieu défensif. Au lendemain de l’annonce de Rani Assaf d’ouvrir la porte à plusieurs joueurs de Nîmes, Objectif Gard nous apprend que les discussions auraient reprise autour de Lamine Fomba (24 ans).

Si le président du NO est plus coulant au sujet de son joueur, c’est parce que deux milieux de terrain viennent tout juste de signer dans le club gardois. Colin Delprat, de La Gazzette de Nîmes, confirme une évolution entre l'ASSE et Fomba : « Intérêt réciproque, négociations bien avancées sur la partie contractuelle. Même à six mois de la fin de son contrat, Nîmes veut récupérer un peu d'argent sur le plus gros transfert de son histoire. »

Du côté de l’ASSE, un autre milieu défensif est gardé sous le coude en Belgique : Marco Ilaimaharitra. D’après EVECT, le joueur de 27 ans serait intéressé par le challenge stéphanois en Ligue 2 mais Charleroi est réticent à un départ en janvier. Il reste six jours aux dirigeants stéphanois pour boucler l’un des deux dossiers sans quoi Laurent Batlles risque de rester le bec dans l'eau pour compléter son effectif.