ASSE - Mercato : un Trauco bis pisté par Puel ?

Ortega, un Trauco bis ?

Selon une rumeur relayée par Sainté Inside, l’ASSE serait intéressée par le profil de Francisco Ortega. À 21 ans, le défenseur international Espoirs argentin évolue à Vélez Sarsfield et aurait été la cible d’une offre avec option d’achat des Verts. La proposition aurait été refusée par le club gaucho. On peut d’ores et déjà s’interroger sur le bien-fondé de cette rumeur : pourquoi le club ligérien se tournerait-il vers un latéral gauche sud-américain après l’échec Trauco ? À moins, évidemment, d’un coup de cœur subit de Claude Puel pour ce fameux Ortega.