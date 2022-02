ASSE – Mercato : un ultime départ se profile vers la Ligue 2

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Si le Mercato de Ligue 1 a fermé ses portes le 31 janvier au soir, cela n'empêche pas l'ASSE de continuer à ouvrir la porte à certains départs pour l'étranger... ou en qualité de joker médical en France. En effet, le poste de gardien étant très spécifique, les clubs peuvent toujours enrôler des nouveaux portiers en cas de grave blessure du titulaire.

D'après Sud-Ouest, c'est ce que le Pau FC, actuel 10e de Ligue 2, tente aujourd'hui de faire à Stefan Bajic. En effet, l'ancien nantais Alexandre Olliero s'étant cassé la cheville contre Nîmes cette semaine, le club pallois a demandé à faire jouer son joker pour récupérer l'actuel numéro 3 des Verts.

Désormais devancé dans la hiérarchie par Etienne Green et Paul Bernardoni, en fin de contrat dans quelques mois, Bajic pourrait résilier son contrat pour une place de numéro 1 dans l'équipe actuellement dirigée par l'ancien buteur des Verts Didier Tholot.

Bajic vers la Ligue 2 ?

