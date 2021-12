ASSE - Mercato : un ultime impair commis par Puel avant son très coûteux départ ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Invité d'un live Twitch de Sainté Inside, Patrick Guillou a émis certaines réserves sur l'arrivée de Joris Gnagnon à l'ASSE. « Il a été licencié de Séville de manière peu glorieuse, a confié Guillou. Il est à court de forme. On va le faire jouer six mois. On tente des coups, on est obligés et c'est respectable. Mais le projet de départ, ce n'est pas celui-là. Il faut être cohérent. »

Le projet Puel incohérent jusqu'à la fin ?

Une façon pour l'ancien Vert de rappeler que le projet de Claude Puel était censé résider dans le développement des actifs du club... alors que les dernières recrues stéphanoises ont été, faute de moyens, des joueurs venus en prêt (Retsos, Modeste, Cissé, Ramirez). Depuis, le Castrais a été mis à pied et RMC Sport fait savoir que son départ devrait coûter environ 3 millions d'euros. Preuve que même ses dirigeants ont fini par penser comme Guillou ?

