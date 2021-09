ASSE - Mercato : un Uruguayen bien connu des Verts s'enflamme pour Ramirez

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien attaquant uruguayen du Puy, Carlos Acosta, qui fait partie du projet de rachat de Jacques Pauly et Laurent Roussey, s'est exprimé sur l'arrivée de son compatriote, Juan Ignacio Ramirez, à l'AS Saint-Etienne.

"J’ai le souvenir d’un garçon intéressant et adroit qui marque beaucoup de buts. Il a un peu le physique de Gonzalo Bergessio. C’est l’avant-centre sud-américain typique, très présent dans la surface de réparation. Il peut faire la différence car il a des qualités. C’est un joueur qui ne rechigne pas à faire les efforts. Il est très professionnel. (...) Pour pouvoir s’imposer dans le football européen et surtout ici à Saint-Etienne, Ramirez va devoir allier technique et physique", a-t-il confié.

