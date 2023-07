ASSE - Mercato : y a-t-il un « intransférable » dans l'effectif de Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Anthony Briançon

« S'il y a un joueur sur qui l'ASSE pouvait reconstruire, c'était Jean-Philippe Krasso, mais trop tard, il est parti. On pouvait le redouter et on peut le regretter : le club met rarement la main sur un bon joueur mais quand c'est le cas, ce dernier végète sur le banc, il est prêté à droite et à gauche, et il finit par partir libre après avoir explosé ! Du coup, pour revenir à nos moutons, je suis assez d'accord avec Alexandre sur Larsonneur, sur son apport depuis son arrivée cet hiver, mais ses derniers matches m'ont un peu contrarié, je l'avais trouvé moins décisif et assez agaçant dans ses attitudes.

Dans l'état d'esprit, il a vraiment bien fini

Je dirais donc Anthony Briançon. Oui, s'il y a un Vert que je n'ai pas envie de voir partir cet été, c'est lui, Briançon. Ses débuts ont été décevants mais lui aussi a été très important dans la « remontada » de l'équipe. Quand il n'était pas là, cela s'est ressenti. Dans l'état d'esprit, il colle vraiment. C'est un guerrier, prêt à aller s'exploser le tibia contre un poteau pour tenter de sauver un but. Le brassard lui va bien. Il a un vrai leadership, du caractère, de bonnes analyses, un franc parler. Avec des gars comme ça, on peut y aller ! »

Laurent HESS

Larsonneur

« L'ASSE a déjà perdu son meilleur joueur - à la fois buteur et passeur - avec Jean-Philippe Krasso, il ne peut pas se permettre de perdre l'autre maillon fort de son épine dorsale. Surtout quand on sait combien l'après Stéphane Ruffier a été délicat à gérer dans le Forez. Depuis la fin d'aventure en queue de poisson avec le Bayonnais, Jessy Moulin, Etienne Green, Paul Bernardoni et Matthieu Dreyer se sont relayés dans les cages avec peu de réussite, créant une fragilité qui a amené les Verts à une place de lanterne rouge de Ligue 2.

De la difficulté à avoir un bon dernier rempart à l'ASSE...

En janvier, Sainté a fait un vrai effort pour attirer Gautier Larsonneur, en plein renouveau au VAFC et forcé de reconnaître que le choix était judicieux. Avec le Breton, Sainté a trouvé un véritable numéro 1 indiscutable, un joueur courtisé mais malgré tout prêt à se stabiliser dans le Forez. Même si l'occasion de faire une plus-value va forcément pousser les dirigeants à réfléchir (surtout si des clubs plus fortunés que Le Havre venaient à se renseigner) mais, à titre personnel, je n'écouterais même pas les offres. Un club a besoin d'un grand gardien et d'un buteur pour avoir des résultats. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune garantie concernant le goleador alors autant tout faire pour garder le dernier rempart... »

Alexandre CORBOZ

