ASSE - Mercato : un vrai coup à jouer avec Kulenovic (Dinamo)

Parmi les priorités estivales de l'ASSE figure l'arrivée d'un buteur. Wahbi Khazri et Denis Bouanga n'étant pas des purs n°9, Charles Abi étant encore trop tendre, Anthony Modeste ayant fait un flop lors de son prêt de janvier à mai, Claude Puel est toujours en quête d'un finisseur. Mais il doit effectuer sa recherche avec une enveloppe réduite à la portion congrue et des propositions salariales relativement faibles pour le monde professionnel. Hier, nous avons relayé la rumeur Kulenovic, attaquant de 21 ans du Dinamo Zagreb, qui coche toutes les cases du portrait-robot dressé par Puel puisqu'il est jeune, prometteur et pas cher.

Ce mercredi, le média croate Sportske Novosti annonce que Sandro Kulenovic était également dans le viseur de Nottingham Forest, le double champion d'Europe (1979 et 1980) ayant même formulé une offre de transfert de l'ordre de 3,5 M€. Mais le joueur a repoussé la possibilité d'aller jouer en Deuxième division anglaise. Sportske Novosti explique que l'ASSE s'est également positionnée, mais a proposé un prêt et c'est cette fois le Dinamo qui a refusé.

Le point positif, c'est que le média assure qu'en cas de proposition financière, les Verts pourraient empocher le morceau.

#NottinghamForest suffer transfer blow in pursuit of striker.



Player doesn’t want a loan move at this moment in time. #SaintEtienne are also interested in the striker. #NFFC https://t.co/icLINSGGpC