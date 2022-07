ASSE – Mercato : une 3e recrue arrive de Troyes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, un 3e joueur va rejoindre l'ASSE en provenance de Troyes. C'est ce qu'annonce l'Est Eclair et le joueur en question se nomme Anas Namri. Agé de 20 ans, il était en fin de contrat à l'Estac. Milieu de terrain de formation, il peut évoluer au poste de piston droit.

« Anas Namri avait rejoint le groupe Pro 2 de l’Estac ces derniers jours, notamment suite au départ de Oualid El Hajjam au Havre. Mais le défenseur (qui a aussi souvent joué au milieu à la formation) a été contacté par Saint-Étienne, notamment via Laurent Batlles qui le connaît bien et l’apprécie. Selon nos informations, Namri a donc décidé de rejoindre ce lundi le Forez, où il effectue sa première séance d’entraînement avec l’équipe réserve (N3) », révèle l'Est Eclair. Namri pourrait avoir un bon coup à jouer chez les Verts, où les solutions ne sont pas légion à droite derrière Yvann Maçon... qui n'est pas sûr de rester dans le Forez.