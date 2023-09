ASSE - Mercato : une ancienne tête de Turc des supporters va retrouver les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En cette période noire dans l'histoire de leur club, les supporters de l'AS Saint-Etienne doivent craindre au plus haut la célèbre vengeance de l'ex. Surtout que l'une de leurs têtes de Turc revient en France, en Ligue 2, et croisera la route des Verts le 4 novembre ! Cette tête de Turc, c'est Timothée Kolodziejczak ! Le défenseur central de 31 ans sort d'une expérience ratée à Schalke 04 et il vient dans la capitale pour se relancer.

Son nom reste associé à la descente en L2

On se souvient que la dernière de ses quatre saisons dans le Forez avait été catastrophique. En manque de confiance, l'ancien Lensois et Lyonnais avait commis plusieurs grosses boulettes, dont un but contre son camp face à Monaco (1-4) en avril 2022 qui avait incité Pascal Dupraz à le mettre sur le banc par la suite. Il n'était donc pas sur le terrain lors des funestes barrages contre l'AJ Auxerre qui ont précipité l'ASSE en Ligue 2. Mais son nom restera à jamais associé à la descente aux enfers du club. Ce qui promet de chaudes retrouvailles...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

Mercato - Officiel : Anthony Knockaert rejoint le VAFC, Timothée Kolodziejczak le Paris FC !https://t.co/LoeNDtojI1#VAFC #ParisFC — MaLigue2 (@maligue2) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life