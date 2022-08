ASSE - Mercato : une recrue arrive en réserve, toujours en provenance de Troyes !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce n'est plus un secret : Laurent Batlles aime s'entourer de joueurs qu'il connaît. Et après Giraudon et Chambost, débarqués dans le Forez en même temps que lui cet été, place à un jeune espoir qui rejoindra, dans un premier temps, l'équipe réserve de l'ASSE.

Ainsi, et après un essai de plusieurs semaines, Anas Namri s'est engagé avec le club du Forez pour une saison. Info donnée sur twitter par Santi Aouna.