ASSE - Mercato : une belle vente freinée par Batlles ?

Même si le chantier est moins vaste qu'il y a un an, juste après la relégation, le directeur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, doit renforcer l'équipe sans puiser dans des caisses quasiment vides. Ce qui implique des départs. Or, les joueurs bankables ne sont pas légion dans les rangs stéphanois. Etienne Green en était un. Même si le gardien de 22 ans est dans le dur depuis un an et demi, il y avait possibilité de le vendre à bon prix, notamment en Angleterre, son pays de naissance. Seulement, Laurent Batlles semble avoir envie de le conserver.

Green n°2 donc pas transférable ?

Hier, après la défaite contre Grenoble (1-2) en amical, l'entraîneur des Verts a annoncé que Gautier Larsonneur serait titulaire pour les buts durant la saison à venir, que Green serait sa doublure et Matthieu Dreyer le numéro 3. Ce dernier pourrait donc être vendu, surtout que le jeune Boubacar Fall va revenir de blessure. Mais vendre Green ne semble pas faire partie des choix de Batlles...

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2023-24

Laurent Batlles après la rencontre face à Grenoble : "La hiérarchie est établie. Gautier Larsonneur est le numéro 1, Etienne Green le numéro 2 et Matthieu Dreyer, le numéro 3".



Quid de Boubacar Fall quand il sera de retour ?#ASSEhttps://t.co/HCr4mx6QUD — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) July 16, 2023

