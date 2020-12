ASSE - Mercato : une bonne nouvelle relance pleinement le dossier Slimani !

Claude Puel l'a confié avant la trêve hivernale. Même s'il est conscient des grosses difficultés financières du club, l'entraîneur de l'ASSE espère une belle surprise lors de ce Mercato, notamment dans le domaine offensif. Une des pistes suivies par les Verts mène à Islam Slimani, l'attaquant de Leicester et qui devrait trouver un point de chute cet hiver.

Son salaire imposant, supérieur à 300 000 euros par mois, reste néanmoins un gros frein. Et les choses pourraient ne pas aller en s'arrangeant puisque l'Inter Milan aurait le buteur algérien (32 ans) dans le viseur en complément de Romelu Lukaku. Si l'Inter décidait de s'activer, les chances de l’ASSE deviendraient bien minces dans ce dossier déjà complexe.

Lukaku pourrait préférer Origi à Slimani

Sauf que le Corriere dello Sport annonce une bonne nouvelle dans son édition du jour. Sur sa Une, le quotidien italien assure qu’une alternative à Slimani pourrait se nommer Divock Origi (Liverpool, 25 ans), que ses agents proposent à la moitié de l’Europe cet hiver. « Le club nerazzurro aurait un double avantage : la fascination de se battre pour le Scudetto et la possibilité de trouver son compatriote Lukaku comme coéquipier, avec qui il partageait le vestiaire national, peut-on lire chez nos confrères. Avec les Diables Rouges, Divock n'a pas été appelé en novembre. Cela fait 4 ans et demi qu’ils n’ont plus joué ensemble... Origi a un physique important, mais aussi une bonne technique et a été utilisé tout au long de sa carrière en tant qu'ailier gauche ou deuxième attaquant. »