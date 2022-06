ASSE - Mercato : une bonne pioche des Verts débarque au Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Le Stade Rennais consolide son staff en vue de la saison prochaine. Mickaël Dumas a annoncé la nouvelle hier soir sur son LinkedIn. Cet entraîneur des gardiens du centre de formation de l'ASSE quitte l'En Avant Guingamp, où il était arrivé en octobre 2017, pour le grand voisin breton.

« Bonjour à tous, après 5 merveilleuses saisons, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir.... En effet, je vais rejoindre le Stade Rennais la saison prochaine, écrit l’ancien Vert. Je voudrais remercier le club, tous ses supporters, les salariés, les bénévoles et surtout, tous les coachs, joueurs, tous les gardiens et gardiennes, ainsi que leur entourage, que j ai pu rencontrer. C’est ici également que 2 de mes enfants sont nés. Ma famille et moi avons été très heureux parmi vous. »

Poteaux carrés a retracé en quelques lignes le brillant parcours de Dumas, né en 1987 à Saint-Étienne et qui a fait ses gammes au sein du club ligérien en terme de coaching en démarrant chez les U12 en 2008 sous l’égide d’Alain Blachon. « L'ASSE a assurément fait une bonne pioche avec Dumas, explique le site pro stéphanois, rappelant qu’il a permis l'éclosion d'une pléthore d'internationaux comme Stefan Bajic, Rayan Bouallak, Anthony Maisonnial et Nathan Crémillieux. »

Ce n’est plus une crainte mais une réalité, l’ASSE est en Ligue 2.

Pour résumer Alors que le Stade Rennais ne devrait pas faire de grandes folies au mercato estival, un ancien de l’ASSE a annoncé son arrivée au club breton. Il s’agit de Mickaël Dumas, passé entre temps par le voisin de l’En Avant de Guingamp.

Bastien Aubert

Rédacteur