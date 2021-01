ASSE - Mercato : une bravade de Romeyer dans le dos de Puel fatale pour Mostafa Mohamed ?

Mostafa Mohamed reste LE joueur convoité par l’ASSE au mercato. Hier, Zamalek a envoyé un signal fort aux Verts en le titularisant à Assouan. Le buteur de 23 ans était non seulement titulaire mais il s’est aussi mis en évidence en marquant un but finalement annulé par la VAR...

« À l'heure actuelle, ce sont Jean-Luc Buisine et Claude Puel qui négocient et tentent de boucler ce transfert, a résumé le site Peuple Vert à propos des négociations. Roland Romeyer s'est mis en retrait afin de ne pas interférer dans ce transfert suite à sa sortie médiatique à la télévision égyptienne. »

Romeyer aurait agi sans concerter personne au club

Le site pro stéphanois ne croit pas si bien dire. Dans son édition du jour, L’Équipe revient en effet sur les coulisses de ce dossier interminable et assure que la récente prise de parole du co-président de l’ASSE était une initiative purement personnelle après le départ de Xavier Thuilot.

« Une fois Thuilot évincé, Romeyer est revenu aux affaires, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Sans se concerter avec personne au club, ce jeudi-là, il ouvre son ordinateur et se connecte en visioconférence pour intervenir en direct sur Al-Nahar Ryada. Et là, au cours d’une interview surréaliste de 28 minutes, il balance tout. » La suite, on la connaît : cette intervention a profondément déplu aux dirigeants du Zamalek. Au point de faire capoter le dossier ? Cette issue n’est pas la tendance mais ne serait pas totalement exclue.